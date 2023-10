Oggi c’è "Coloriamo al Parterre". Laboratorio gratuito per i bambini Oggi dalle 16 alle 19, nella Sala dei Marmi al Parterre, si terrà un laboratorio per bambini "Coloriamo al Parterre", gratuito e con prenotazione obbligatoria. Un'occasione per espandere la creatività attraverso i mille colori, fonte di gioia e serenità.