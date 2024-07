Oggi a Sesto l’ultimo saluto a Tommaso

Sarà celebrato oggi alle 18,45 nella Pieve di San Martino a Sesto il funerale di Tommaso Giuliani, il ragazzo morto a causa delle lesioni riportate in seguito all’incidente stradale di sabato scorso sulla Circonvallazione Ovest di Campi. Una tragedia che ha sconvolto due comunità, quella sestese, dove aveva vissuto a lungo, e quella campigiana dove invece si era trasferito. Un dolore senza fine: Tommaso, che avrebbe compiuto 22 anni il mese prossimo, stava tornando a casa a bordo del suo scooter e mentre percorreva via Primaldo Paolieri, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo per finire nella corsia opposta di marcia. Qui l’impatto, tremendo, contro un’auto, guidata da un ragazzo di 26 anni, anche lui di Campi, che invece procedeva nella direzione opposta.

Pier Francesco Nesti