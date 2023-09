Oggetti smarriti e recuperati, si cambia: da ora in poi saranno donati alle associazioni

Firenze, 18 settembre 2023 - Da oggi, con il via libera in Consiglio comunale, gli oggetti trovati e mai reclamati da nessuno potranno essere donati alle associazioni di volontariato.

E’ una delle principali modifiche contenute nell’aggiornamento del regolamento per la gestione del servizio oggetti trovati sul territorio del Comune di Firenze che, con una delibera dell’assessore alle partecipate Giovanni Bettarini, da adesso disciplina il servizio con modalità organizzative più snelle.

A gestire gli oggetti trovati a Firenze è la partecipata Sas (Servizi alla Strada) che per questa attività svolge un servizio di grande importanza. Solo nel 2022 infatti sono stati 9.200 gli oggetti smarriti recuperati, posizionati poi in un capannone in attesa del proprietario.

Anche il lavoro fatto per restituirli non è banale tanto che il 35% degli oggetti recuperati poi viene restituito ai proprietari. “Con questo regolamento, che ne aggiorna uno risalente al 1991, rendiamo il servizio più moderno ed efficace, destinando i numerosi oggetti rimasti senza padrone ad aiutare le associazioni di volontariato piuttosto che mandare tutto al macero” ha spiegato Bettarini in aula.