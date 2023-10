Odissea raid nei negozi: "Sono intimidazioni". Il sindaco alza la guardia: "Steward anche di notte"

Dopo l’ondata di furti nei negozi il Comune sta pensando di prolungare l’orario degli steward a oggi in servizio fino alle 22. E’ quanto ha detto il sindaco Nardella che ieri è andato a trovare Aldo Cursano, presidente di Confcommercio Firenze e titolare del Caffè Le Rose, e Andreina Mancini, titolare dell’Antica Pasticceria Sieni visitati, a distanza di una settimana, per la seconda volta dai ladri.

Spaccate che arrivano a pochi giorni di distanza dalla conferenza organizzata da Confcommercio Firenze per denunciare l’ondata di colpi che sta travolgendo le botteghe fiorentine. "Esprimo vicinanza e solidarietà ai gestori. Questo mi lascia pensare a un colpo a fini intimidatori e chiediamo alle forze dell’ordine il massimo impegno. Anche noi useremo tutti gli strumenti a nostra disposizione contro questa escalation su cui serve il massimo impegno da parte di tutte le forze dell’ordine" sottolinea Nardella. L’assessora alla sicurezza Benedetta Albanese ha affrontato la questione delle nuove spaccate la scorsa settimana al Cosp e oggi, insieme al sindaco, incontrerà le associazioni di categoria.

"Con gli steward fino alle 22 la situazione è migliorata – prosegue il sindaco – i problemi sono in orario notturno quindi si tratterà di garantire un presidio in questa fascia oraria. Bisogna fare uno sforzo in più: più agenti in strada e meno negli uffici". Dopo la strisciata di spaccate di domenica, nella notte tra lunedì e martedì la banda ha colpito il Caffè Le Rose e la Pasticceria Sieni. Il modus operandi è lo stesso: con un sasso hanno buttato giù la porta a vetri e sono scappati senza portare via niente. "Vogliono intimidirci ma non ci riusciranno" dice Cursano. Sempre nella notte tra lunedì e martedì ignoti si sono introdotti per la seconda volta in tre giorni all’interno del Sabor Cubano di via Sant’Antonino: "Io ho attività anche a Milano e posso capire la difficoltà di gestione di una metropoli ma Firenze è uno scrigno" si sfoga il titolare Daniele Palladini. Intanto la polizia di stato sta portando avanti l’ndagineche ha permesso di arrestare un 29enne gambiano e una donna fiorentina di 30 anni accusati di tentato furto aggravato in concorso ai danni di un bar di Borgo Albizi, La Loggia degli Albizi.