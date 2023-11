Odissea lavori Summit a San Giusto

Incentivi per i commercianti, e assicurazioni in forma scritta sull’evoluzione dei lavori. E’ la nuova linea dell’amministrazione sulla questione San Giusto, emerse ieri mattina nel summit con la ditta. I ritardi sono ormai insostenibili, soprattutto per residenti e commercianti del quartiere che da 18 mesi aspettano di riemergere dalle transenne. E così il vicesindaco Giorgi ha spinto per dare risposte definitive a chi vive e lavora nella zona di piazza Cavour.

A partire dalla concessione di ristori per il disagio causato in questi mesi. "Un primo sconto sulla Tari – ha detto Giorgi – è già stato concesso. Il prossimo 30 novembre, con la variazione di bilancio che arriverà al voto del consiglio, vedremo come poter stanziare una somma che sarà destinata a ulteriori bonus per i commercianti della zona. Stiamo facendo una valutazione, se fissare una cifra uguale per tutti, oppure in base all’attività come già fatto per la tassa sui rifiuti".

Di certo sono i commercianti e i residenti che hanno subito il carico maggiore di un intervento che è andato veramente troppo avanti nei tempi con 18 mesi di apertura cantieri. Ma quali sono adesso i tempi? Ovviamente non c’è voglia di esporsi.

Si riparte però con alcuni punti fermi. "La ditta – ha aggiunto il vicesindaco, Giorgi – ha confermato la volontà di finire il lavoro. Abbiamo ricevuto rassicurazioni che domattina avremo una mail dal fornitore dei materiali, in cui ci verrà specificata la data di consegna dei materiali.

Mancano ancora le pavimentazioni e le griglie per le acque meteroriche davanti ad alcuni negozi.

Abbiamo ricevuto rassicurazioni che, una settimana prima dalla data di arrivo dei materiali, la ditta si presenterà in cantiere per la predisposizione del lavoro necessario alla pavimentazione. Prima col completamento del cordonato del marciapiede, poi con la pavimentazione.

Al termine di questo intervento sarà possibile asfaltare e chiudere il lavoro".

Una volta per tutte si spera. In città sono molti i cantieri aperti, ma le difficoltà incontrate a San Giusto, sono sicuramente un qualcosa di eccezionale. Ritardi, discussioni, problematiche che sono ricadute sulle spalle dei cittadini che vivono nella zona.

Sulla vicenda è intervenuta a lungo anche l’opposizione, criticando la gestione comunale del cantiere e dei rapporti con la ditta.

Fabrizio Morviducci