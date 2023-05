Occupazione al “Miche“ Tre studenti indagati

FIRENZE

Il liceo Michelangiolo torna sotto i riflettori. Per l’occupazione dell’istituto di via della Colonna, scattata per alcuni giorni dello scorso dicembre, tre studenti del ’Collettivo’ hanno ricevuto comunicazione di essere sottoposti ad indagini.

"Da quello che è stato spiegato dagli inquirenti, non sono indagini d’ufficio ma partite da una denuncia. Ed a farla è stata la preside dell’istituto, come da lei confermato durante un consiglio di istituto", scrive in una nota lo stesso Collettivo studentesco. Che ieri mattina contro l’iniziativa della dirigente scolastico, ha esposto, all’ingresso del liceo, uno striscione con la scritta "Denunce e guai - non ci avrete mai".

L’occupazione della scuola, nello scorso mese di dicembre, spiega ancora la nota, "è stato un momento partecipatissimo, autogestito da tanti studenti. Da tutti e tutte noi: hanno partecipato quasi 600 tra studenti, con attività, incontri con docenti, personalità, momenti di confronto e cittadinanza attiva"

Secondo la ricostruzione del collettivo, la preside, "una volta informata la Digos, ha scelto di denunciare i tre studenti che avevano intrapreso una trattativacolloquio con lei".

Gli studenti aggiungono poi che dopo l’occupazione "la scuola è tutt’altro che devastata, è stato necessario chiamare un tecnico per rimettere a posto i pc, il cui numero è rimasto lo stesso prima e dopo l’occupazione, e una ditta di pulizie per ripristinare le condizioni igieniche della scuola. Questa non è una devastazione di una scuola".