’Occhi di gatto’ sulla rotonda Ponte a Ema si rende più sicura

di Manuela Plastina

Sarà sistemata la rotonda sulla Chiantigiana a Ponte a Ema: la Città Metropolitana ha stanziato circa 150mila per sistemare l’incrocio all’altezza di via di Campigliano, in un tratto ad alta percorrenza, utilizzato soprattutto dai pendolari del Chianti e da tutti i cittadini delle maggiori frazioni ripolesi. I lavori inizieranno l’11 aprile e dureranno circa una settimana, ma sempre in orario notturno per impattare il meno possibile sul traffico. Sarà rifatto l’asfalto, rimossi i new jersey di plastica e potenziata la visibilità col giallo e nero del cordolo e occhi di gatto per la vista notturna. "Si tratta di un intervento molto sentito dai cittadini – sottolinea il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini anche nella sua veste di consigliere delegato della Metrocittà per la viabilità del Chianti –, all’interno del piano per rendere più sicure strade e rotatorie in tutti i Comuni". Casini insieme al vicesindaco Paolo Frezzi e ai tecnici, nelle scorse ore ha effettuato un sopralluogo sul cantiere del primo lotto della Variante di Grassina. La ditta, con più squadre in contemporanea, sta collocando anche i pali per il tratto sopraelevato di Belmonte. Entro fine anno saranno poste le basi per entrambe le gallerie a Lilliano e Meoli e a Fornacelle. Già pronto un piccolo bypass di via di Belmonte: sarà aperto tra poche settimane per lasciare lo spazio agli operai senza il traffico.