Guasto all’impianto di riscaldamento, chiusa la biblioteca delle Oblate

Firenze, 29 novembre 2023 – Un guasto all’impianto di riscaldamento ha messo ko la biblioteca delle Oblate, nel cuore di Firenze, a due passi dal Duomo.

La biblioteca delle Oblate

A darne comunicazione è stata la stessa biblioteca attraverso un post sui social. E sempre sui social si invitano gli utenti a controllare quando sarà effettuata la riapertura. Non vengono specificate tempistiche, si parla soltanto di guasto generico.

Non è la prima volta che accade: anche lo scorso anno la biblioteca si trovò costretta a far far fronte a numerosi malfunzionamenti.