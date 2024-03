Nuovo supermercato ai Colli: "Un servizio in più in quella zona"

Si allarga la rete commerciale sul territorio signese con la previsione di un nuovo supermercato in via dei Colli. È stata approvata, nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale, la variante al regolamento urbanistico per la realizzazione di un punto vendita Eurospin, che si estenderà su una superficie di oltre 2mila metri quadrati. Risultato accolto con grande soddisfazione dall’amministrazione: "Con la delibera approvata nel consiglio comunale del 25 marzo scorso – hanno detto il sindaco di Signa, Giampiero Fossi e l’assessore all’urbanistica Andrea Di Natale - andiamo a dare il via libera alla realizzazione dell’Eurospin nella zona dei Colli. Con questa variante ai piani urbanistici andiamo a cambiare la destinazione d’uso in ottica commerciale dell’intera area posta tra via dei Colli e via Amendola, senza alterare gli indici di edificabilità. I vecchi strumenti urbanistici ancora in vigore avevano infatti previsto una doppia destinazione di questi spazi, in parte a uso commerciale e in parte con finalità produttiva: le superfici però erano insufficienti per ciascuna delle due funzioni e, di conseguenza, non avevano trovato interesse sul mercato. Coi nuovi piani urbanistici, che porteremo in Consiglio il prossimo 4 aprile, andremo a redistribuire gli spazi in modo più funzionale, ma nel frattempo abbiamo ritenuto importante dare il via quanto prima alla realizzazione del market". Grazie alla delibera appena approvata, i lavori potranno infatti cominciare in tempi brevi senza dover attendere l’efficacia dei nuovi strumenti urbanistici in fase di adozione. Parallelamente alla nascita del supermercato saranno realizzati anche 150 nuovi posti auto ad uso pubblico. L’intervento garantisce anche un extra onere aggiuntivo per il Comune (rispetto agli oneri di urbanizzazione previsti per legge) pari a 200mila euro da investire in opere pubbliche siano esse di nuova realizzazione o effettuate sul patrimonio pubblico esistente. "Siamo orgogliosi di aggiungere un importante servizio commerciale nella zona dei Colli – hanno detto dunque ancora sindaco e assessore. Avremo un grande supermercato di oltre 2mila mq di superficie che, oltre all’ampia offerta, porterà con sé anche un sensibile incremento di parcheggi. Grazie a questo intervento avremo una frazione ancor più funzionale e riqualificata".