Firenze, i dubbi dell’Europa sul nuovo stadio Franchi. Nardella: “Ci batteremo per sostenere il progetto”

Firenze, 28 marzo 2023 – “Se l’Europa ha dei dubbi sul progetto del nuovo stadio realizzato con i soldi del Pnrr allora devono essere rivisti tutti i progetti del Pnrr in Italia”. Non usa mezzi termini il sindaco di Firenze Dario Nardella commentando il punto di vista della Commissione Europea.

Che chiede approfondimenti riguardo al progetto del nuovo stadio Franchi, già ampiamente presentato e che sarà appunto finanziato con i soldi europei del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Qualcosa non quadra dunque all’Europa per il rinnovo dell’impianto di elevatissimo valore culturale che fu realizzato da Pierluigi Nervi.

"Il progetto del nuovo Franchi – dice Nardella – è frutto di un anno e mezzo di lavori a livello progettuale. Perché l’Europa mette bocca solo adesso sulla questione? Noi siamo pronti a difendere il progetto in ogni sede e abbiamo chiesto un’audizione alla Commissione Europea per spiegare il nostro punto di vista”.

Nardella riferisce che ha chiesto anche un colloquio con il ministro per gli Affari Europei e il Pnrr Raffaele Fitto.

"Oltretutto – spiega il primo cittadino – lo Stadio Franchi ha dei vincoli ben precisi che sono stati posti dal Governo Draghi. Un privato non avrebbe mai potuto finanziare un progetto per rinnovare lo stadio”. E poi ancora, incalza l’Europa: “Quale sarebbe l’alternativa al progetto per lo stadio? Lasciarlo abbandonato così come è vergognosamente abbandonato a Roma lo Stadio Flaminio, che fu realizzato proprio da Nervi?”.