Nuovo regolamento imposta di soggiorno, scontro in Consiglio comunale

Firenze, 27 marzo 2023 - Il Consiglio comunale di Firenze vara il nuovo regolamento dell'imposta di soggiorno inserendo alcune esenzioni, grazie alla delibera approvata dall'assessore al bilancio Giovanni Bettarini e votata favorevolmente da Pd e Lista Nardella. Le polemiche non sono mancate. Iv si è astenuta parlando "di segnale politico per il Pd" e sottolineando anche il tema dell'aumento delle tariffe, deciso dalla giunta (che ha la competenza sul tema). Secondo Barbara Felleca di Iv "sull'imposta di soggiorno è mancato il confronto e la condivisione all'interno della maggioranza". Contrario tutto il centrodestra e il M5s. Nella delibera è stata introdotta l'esenzione per chi accompagna i portatori di handicap e per chi soggiorna per lavoro in città oltre i sette giorni anche se non consecutivi. Rimane confermata la gratuità per i minori di 12 anni, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e la protezione civile che dormono in città per servizio, i soggetti che assistono i degenti presso le strutture sanitarie, i pazienti in day hospital, gli studenti iscritti all'università di Firenze e i dipendenti delle strutture ricettive che soggiornano in città per esigenze di lavoro. "Abbiamo introdotto alcune novità e aumentato le esenzioni, abbiamo voluto adeguare il regolamento alle...