Nuovo ponte tra Signa e Lastra La Regione aggiudica i lavori

Passo avanti per il nuovo ponte sull’Arno e la futura viabilità tra Signa e Lastra a Signa. La Regione ha infatti aggiudicato i lavori in via provvisoria al raggruppamento di imprese costituito dal Consorzio stabile On site Scarl, Giugliano costruzioni metalliche Srl e Ausilio Spa. L’opera è già finanziata, per un importo di 71,5 milioni di euro: 65,5 da Fondi di Sviluppo e Coesione e 6 da fondi regionali. Adesso il progetto definitivo sarà esaminato dalla Conferenza dei Servizi per essere approvato e inserito nel contratto di appalto. Il raggruppamento di imprese avrà poi 120 giorni per presentare il progetto esecutivo, con inizio dei lavori nel 2024 e conclusione entro il 2028. "Ho sempre sottolineato l’importanza di quest’opera – ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani – per l’impatto positivo che avrà rispetto al decongestionamento di una delle aree più critiche della piana fiorentina. Un ringraziamento a tutte le amministrazioni e a tutti i soggetti che hanno contribuito a questo risultato".

"Procediamo spediti verso la realizzazione di un’infrastruttura strategica – ha proseguito l’assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti, Stefano Baccelli - per il miglioramento della viabilità fiorentina". Il nuovo ponte sull’Arno è inserito in un più ampio collegamento viario tra la superstrada Firenze-Pisa-Livorno di Lastra a Signa e via Arte della Paglia, a Signa. La lunghezza dell’opera è di 2.750 metri, di cui 900 in viadotto. Previsti, anche un percorso ciclopedonale tra il parco fluviale di Lastra e il parco dei Renai.

Lisa Ciardi