Nuovo partner per Chianciano. Invitalia entra nelle Terme

Sarà una settimana da cerchiare con il rosso per il socio forte delle Terme di Chianciano spa, nonché presidente di Federterme e proprietario delle Terme di Saturnia, Massimo Caputi. Ieri la firma da parte del Fondo di Salvaguardia Imprese, strumento finanziario promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e gestito da Invitalia, per l’ingresso nel capitale sociale di Terme di Chianciano S.p.A. Tassello importante di un piano di risanamento della società, che Caputi e le Terme, con la collaborazione istituzionale del Comune di Chianciano, stanno elaborando da più di due anni. Utilizzando la misura destinata a tutelare i Marchi Storici, le imprese con un brand ricco di passato e di storie da raccontare, le Terme di Chianciano hanno beneficiato di un’iniezione di capitale. Proprio perché riconosciute Marchio Storico, facendo leva anche sui film di Fellini e sulla narrazione della dolce vita con le acque termali, il Fondo Salvaguardia Imprese ha partecipato all’aumento di capitale da 6 milioni di euro complessivi. Tre milioni e 100 mila euro saranno a carico dell’azionista Terme Italia, 2 milioni e 900 mila euro sono le quote del Fondo gestito da Invitalia.

L’iniezione di nuovi capitali sarà destinata, in parte, alla chiusura del concordato in continuità omologato a luglio 2023 e per oltre 3 milioni di euro alla riqualificazione dei complessi. Il potenziale dell’offerta integrata di benessere e salute, che può raggiungere Terme di Chianciano, sta alla base del disegno di sviluppo futuro, con particolare attenzione alla filiera di produzione e distribuzione nazionale delle sue acque, allo sviluppo dell’attività leisure, alla razionalizzazione dell’offerta sanitaria integrata, anche grazie all’acquisto del ramo di azienda ex-UPMC.

Del tutto legittima la reazione soddisfatta del sindaco di Chianciano Terme, Andrea Marchetti. "Fatti, non parole. Un cambio di passo concreto lungo un percorso di risanamento che ci consente di guardare al futuro con prospettive migliori". Anche Massimo Caputi ricorda il lungo lavoro diplomatico "per preparare l’ingresso del Fondo e per ottenere il riconoscimento di Marchio Storico. I capitali serviranno per riqualificare gli immobili. Ora manca solo la soluzione del nodo immobiliare, con la società della Regione che dovrebbe uscire dalla liquidazione".

Massimo Caputi sarà l’anfitrione per la ’Winter edition’ del Forum in Masseria, organizzato da Bruno Vespa. Alle Terme di Saturnia, il 23 e 24 febbraio andrà in scena la kermesse dal titolo ’L’Italia in Europa: obiettivi, sfide e prospettive.Un dialogo sul futuro comune’. Sul palco, prima e dopo bagni nella piscina termale, si alterneranno più di 30 ospiti, tra cui 8 ministri e alti rappresentanti del mondo delle imprese e delle istituzioni. I ministri presenti a Saturnia saranno Anna Maria Bernini, Marina Calderone, Maria Elisabetta Alberti Casellati, Francesco Lollobrigida, Gilberto Pichetto Fratin, Gennaro Sangiuliano, Daniela Santanchè e Adolfo Urso. Con l’aggiunta di Edoardo Rixi, Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.