Nuovo ospedale più vicino: "Lavori finiti tra un anno"

Vanno avanti i lavori al nuovo ospedale di comunità di Signa, che dovrebbero concludersi entro marzo 2026 all’interno di Palazzo Ferroni. A effettuare un sopralluogo sul posto, il sindaco Giampiero Fossi, la vicesindaca Marinella Fossi, gli assessori Andrea di Natale e Marcello Quaresima e il direttore Sds fiorentina nord ovest, Andrea Francalanci, anche per conto della Asl Toscana centro. "Stiamo rispettando il cronoprogramma – ha detto Francalanci –. Al momento il 20% delle lavorazioni è stato ultimato e stiamo andando avanti con l’intervento finanziato da risorse Pnrr. Si tratta di un lavoro importante: la nuova struttura lavorerà in stretta sinergia con l’ospedale di Torregalli per facilitare le dimissioni e accogliere le persone post ricovero ospedaliero".

"A oggi sono terminate le opere di demolizione e consolidamento strutturale – hanno detto Fossi e Di Natale -. Ora l’impresa si occuperà della risistemazione del tetto e dei nuovi impianti. Si tratta di un’operazione importante per il territorio, non solo perché riporterà a Signa delle rilevanti funzioni sanitarie ma anche perché andremo a recuperare e sanare una ferita finora presente nel centro storico".

Collocato su 3 piani, il palazzo si sviluppa su circa 890 mq. La riqualificazione prevede un investimento complessivo di oltre 3 milioni di euro da finanziamento Pnrr. Una volta ristrutturato, l’edificio servirà ad accogliere chi è stato dimesso da un altro ospedale ma non può ancora tornare a casa, oltre ai malati cronici, con degenze a bassa intensità di cura e rapido turn over. Al piano terra ci saranno sale per la riabilitazione, la zona medica per le visite e i servizi sanitari accessori. Allo stesso piano sarà realizzato un solaio/sottotetto da destinare a locale tecnico e verrà mantenuto l’ingresso principale su via Ferroni. Al piano primo vi sarà il reparto con le degenze formato da 4 camere doppie e due singole. Il piano seminterrato, infine, sarà destinato ai locali tecnici, depositi, spogliatoi, servizi.