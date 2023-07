Nuovo maxi punto informazioni Sarà inaugurato a gennaio "Promozione anti mordi e fuggi"

di Ilaria Ulivelli

In autunno saranno completati i lavori e a gennaio sarà inaugurato il nuovo grandissimo punto informazioni per turisti in piazza stazione. Uno spazio di oltre 600 metri quadrati in corso di riqualificazione che sarà il luogo di accoglienza dei visitatori e di accesso integrato al complesso di Santa Maria Novella con biglietteria, info point turistico e orientamento sul nuovo museo della lingua italiana Mundi. Ma sopratutto si modificherà la filosofia di promozione che punterà alla delocalizzazione dei flussi turistici.

Vanno avanti i lavori di recupero del grande complesso di Santa Maria Novella lasciato libero dalla Scuola marescialli dei carabinieri e rientrato in possesso del Comune dal 2016. E parallelamente la valorizzazione per strappare piazza stazione dal degrado: dal giardino alla nuova pensilina, dagli steward contro i bivacchi in azione da ieri sera all’infopoint.

"Firenze sarà sempre più la porta d’accesso di tutto il territorio metropolitano e della Toscana grazie al nuovo visitor center che aprirà nel complesso di Santa Maria Novella", spiega la vicesindaca e assessora alla Cultura e al turismo Alessia Bettini.

Si tratta di uno spazio dedicato a chi arriva in città che consentirà di dare il benvenuto ai visitatori in un ambiente innovativo e multimediale e di indirizzare i percorsi "in modo sostenibile all’insegna di un un nuovo concetto di turismo più consapevole e lento".

"Questo significa valorizzare non solo il patrimonio culturale della città nei suoi aspetti poco conosciuti, ma anche i luoghi di bellezza che la circondano, in un forte legame di continuità storica, artistica e architettonica – argomenta Bettini – Per questo, in un’ottica di delocalizzazione dei flussi turistici, ho avviato un programma di incontri sul territorio per mettermi in ascolto e lavorare alla costruzione di percorsi valorizzando l’offerta culturale già viva in tantissime realtà".

In tal senso il visitor center di piazza Stazione diventerà davvero un punto di riferimento importante. I lavori (in corso di svolgimento) investono il salone di oltre 600 metri quadrati realizzato nei primi decenni del Trecento, spartito in tre navate da sequenze di pilastri che sostengono volte a crociera. L’ ambiente doveva assolvere in origine alla funzione di dormitorio conventuale trasformandosi poi nel tempo quando dal secondo dopoguerra al 2016 ha ospitato le cucine della Scuola marescialli. Il salone, fortemente degradato, sta subendo un intervento radicale per essere riportato all’antico splendore.

L’ingresso sarà in piazza Stazione 5, scendendo una gradonata e rampe inclinata ci si troverà davanti il punto di informazione turistico , la caffetteria e punto ristoro, il bookshop e altri servizi dedicati al pubblico. A destra della scala un vasto ambiente, parte integrante del percorso di visita museale, utilizzato frequentemente per eventi, celebrazioni, esposizioni temporanee e, a sinistra, il nuovo ingresso del Museo civico di Santa Maria Novella. L’info point fornirà dettagli sugli itinerari possibili e sugli eventi (offerti a Firenze e nei territori prossimi) attraverso l’allestimento di uno sportello con sei operatori in servizio.

L’allestimento complessivo della sala prevede supporti espositivi e apparati di comunicazione grafici e multimediali per la promozione turistica, culturale e museale.