Corsa al nuovo iPhone 15: lunghe code negli Apple store di Firenze

Firenze, 22 settembre 2023 – Lunghi serpentoni in piazza della Repubblica a Firenze e ai Gigli davanti agli Apple Store per l’uscita del nuovo iPhone 15 e dell'ultimo smart watch di Apple. In tantissimi in coda questa mattina negli store di tutta Italia, e quelli di Firenze non ha certo fatto eccezione, per accaparrarsi gli ultimi prodotti marchiati con la mela più famosa del mondo.

Riguardo le caratteristiche una prima novità "funzionale" è il pulsante azione, sul lato sinistro del dispositivo. Il bottone, presente solo sui Pro, può essere personalizzato per, ad esempio, accendere la torcia o avviare velocemente la fotocamera. L'opzione predefinita è il selettore della suoneria, attivo, spento o solo vibrazione, come da tastino tradizionale, che però andava spinto verso l'alto invece che essere premuto.

A differenza degli ultimi anni, l'azienda ha rivisto, seppur in maniera leggera, il design dei telefonini. Adesso hanno curve più morbide, lontane parenti di quello che fu l'iPhone 8. Questo si traduce in una migliore presa, soprattutto nei modelli più grandi, iPhone 15 Plus e 15 Pro Max, il cui schermo da 6,7" si fa sentire, anche nel peso. Il 15 Pro, conservato in un pannello da 6,1", è sicuramente più maneggevole, con un corpo in titanio che lo rende solido, non scivoloso e, in teoria, resistente più di prima a urti e graffi.

Quest'anno, il Pro ha un nuovo teleobiettivo che offre uno zoom ottico 3x, grazie a un design a tetraprisma che riflette la luce quattro volte all'interno del corpo dell'iPhone e crea spazio sufficiente per una lunghezza focale maggiore fino a 77 mm. Si può zoomare anche oltre, fino al 15x ma, in questo caso, si sfrutta la combinazione digitale, che restituisce scatti sempre ottimi ma anche con più "rumore" nella resa dei dettagli. Un particolare della modalità fotografica riguarda i ritratti. Quando scegliamo questa opzione, Apple acquisirà automaticamente le informazioni sulla profondità dell'ambiente, in modo da poter modificare la sfocatura dello sfondo in un secondo momento. Prima, l'unica opzione presente nei ritratti era la scelta dello sfondo e dell'illuminazione, che spesso risultava troppo artefatta.