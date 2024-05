Nuovo direttivo di Arcigay Firenze, il presidente è Daniele Bonaiuti

Firenze, 16 maggio 2024 - Eletto il nuovo direttivo di Arcigay Firenze Altre Sponde, presidente Daniele Bonaiuti. L'elezione è avvenuta nel corso del II Congresso di Arcigay Firenze Altre Sponde presso la Casa della cultura e della ricreazione, sede dell'Associazione. A completare il direttivo Monica Bellomo vicepresidente, Giulio Meoni tesoreria, Mauro Scopelliti segreteria, Liam Rocchetto, Ila Scalia, Ila Severi, Matteo Tombesi, Vincent Vallon. L'obiettivo del nuovo consiglio, si spiega in una nota, sarà rendere l'associazione ancora più presente sul territorio in uno sforzo di ascolto, cura per nuovi processi, dialogo e intersezionalità, per unire le energie e arrivare ad un nuovo livello di rielaborazione e rivendicazione delle istanze della comunità lgbtqia+ di Firenze e della sua area metropolitana.