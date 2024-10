Nuovo asilo nido. Martini in sopralluogo

Sopralluogo, ieri mattina, dell’assessore alle Politiche educative Sara Martini nei locali dell’ex Cappell’Ajo Matto di via Leopardi che, dall’inizio di dicembre, ospiterà il nuovo nido d’infanzia comunale a gestione diretta. I lavori in esecuzione riguardano il giardino e l’interno della struttura, mentre sulle coperture, negli ultimi anni particolarmente problematiche a causa delle consistenti infiltrazioni, si è intervenuti nel corso dell’estate. Il progetto prevede la demolizione degli arredi e delle parti in cartongesso ammalorate a causa dell’umidità e il risanamento di quelle in muratura. È in programma, inoltre, la manutenzione straordinaria dell’impianti di riscaldamento e il rifacimento di parte dell’impianto elettrico. Il soppalco sarà mantenuto e vi saranno ricavate ulteriori zone per attività, oltre a un locale di servizio.