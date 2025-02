Nuovo asfalto sul tracciato della linea Libertà-Bagno a Ripoli. Operai in notturna, ecco i tratti

Procedono le asfaltature delle viabilità alternative nell’ambito dei lavori della linea Libertà-Bagno a Ripoli. Ieri è iniziata l’asfaltatura della carreggiata di via Mannelli tra viale Mazzini e via degli Artisti. I lavori saranno eseguiti in orario notturno (21-5), per tratti brevi per ridurre i disagi a partire da viale Mazzini. Gli interventi sono stati organizzati in modo che, condizioni meteo permettendo, ogni fase sia terminata in una notte. Dove la carreggiata di via Mannelli è più ampia sono previsti divieti di sosta e restringimenti come tra viale Mazzini e via Varchi e in viale Mazzini dal civico 65 a via Mannelli (prime tre fasi) e nel tratto finale fino a via degli Artisti (fasi dalla 7 alle 9). Nella parte centrale della strada per eseguire i lavori sarà necessario interrompere la circolazione: si tratta delle fasi dalla 4 alla 6 che interesseranno i tratti tra via Varchi-via Nardi e via Varchi-via La Farina. Termine previsto metà marzo.