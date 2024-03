Nuovo ambulatorio e farmacia, . In partenza opere da 350mila euro

Un ambulatorio per il medico di base e ampliamento della farmacia comunale. È quanto previsto dal nuovo investimento da 350mila euro messo in campo a San Donato in Poggio. Attraverso la società partecipata dal Comune, Farmapesa l’amministrazione comunale ha progettato e finanziato l’ampliamento dei locali che ospitano la farmacia. Sarà anche realizzato un ambulatorio per il medico di famiglia dove effettuare le visite e ricevere i pazienti. Al momento è in corso la proceduta per l’affidamento dei lavori che prenderanno il via nel giro di qualche settimana senza alcun impatto sul funzionamento della farmacia. La nuova costruzione prevede un ampiamento di 100 metri quadrati. La farmacia di San Donato in Poggio è uno dei tre presidi farmaceutici presenti nel territorio comunale, oltre a quello situato a Sambuca Val di Pesa e nella zona industriale di Barberino Val d’Elsa. Per il sindaco David Baroncelli "l’ambulatorio medico è un punto di riferimento importante per i residenti della frazione di San Donato ed in particolare per gli anziani e i più fragili che hanno difficoltà negli spostamenti. Per questo avere a disposizione un presidio sanitario nel luogo in cui si abita è fondamentale, specie da un punto di vista sociale. Ma è importante anche per ridurre gli spostamenti con l’auto di chi abita in campagna".

Andrea Settefonti