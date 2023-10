Passaretti: “Col concorso il numero degli agenti di polizia municipale può salire a 900”

Firenze, 16 ottobre 2023 - Attualmente il corpo della polizia municipale è formato "da 730 persone e il dato è molto inferiore rispetto a quello del passato. Il Comune sta lavorando sul nuovo concorso che dovrebbe bandire a breve e che quindi prevedrà il cospicuo ingresso di ulteriori agenti. Non mi voglio sbilanciare" sul numero "ma dovremmo ritornare ai numeri del 2019, circa 900, che è un numero corretto per dare un po' di prossimità e presenza sul territorio". Lo ha dichiarato il comandante della polizia municipale di Firenze Francesco Passaretti, in occasione della cerimonia per la festa della polizia municipale, in corso a Palazzo Vecchio. Su un possibile nuovo ruolo della polizia municipale, come fatto capire sabato scorso dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ha commentato Passaretti, "immagino si facesse riferimento alle nuove leggi di riforma che sono in fase di studi in Parlamento. Quello che posso dire è che il sistema di sicurezza integrata sul territorio funziona, questo grazie al prefetto, al questore che considerano la polizia municipale parte della squadra. Poi è chiaro che le risorse sono quelle che sono, le difficoltà sono quelle che sono, ma lavoriamo insieme in maniera molto sinergica".