Nuovi vertici per Unicoop Tirreno Il consiglio d'amministrazione di Unicoop Tirreno nomina Simonetta Radi presidente e Gianni Tarozzi direttore generale. Cambiamenti chiave per la cooperativa con sede a Vignale Riotorto, Livorno, e 101 supermercati in Toscana, Lazio e Umbria.