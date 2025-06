Campionato della Bistecca, numeri record per la festa più amata

Mercatale Val di Pesa (Firenze), 14 giugno 2025 - Un numero che supera tutti i precedenti di una delle feste più amate e apprezzate: 1.100 sono coloro che nella prima serata di venerdì 13 giugno 2025 hanno partecipato a Mercatale Val di Pesa alla 12° edizione del “Campionato della Bistecca” nel Comune di San Casciano Val di Pesa.

Una lunga fila si è formata fin dalle 19.00 che si è estesa lungo via Sonnino per raggiungere i tavoli in piazza Vittorio Veneto, a due passi dalla griglia dove i mastri braciaioli del Chianti, hanno iniziato a mettere le prime bistecche sul fuoco. Grazie all’intenso lavoro delle volontarie e volontari, il Comune, la Pro Loco, ChiantiBanca, l’associazione San Casciano Classico, si è messo in moto un meccanismo perfetto per il servizio ai tavoli, dove non è mancata l’allegria di stare insieme e condividere la bontà di una Bistecca che ognuno ha potuto scegliere e acquistare a loro piacere nelle macellerie Coop e Tozzetti per poi consegnarle ai volontari che dopo aver badato a dare un numero di riconoscimento, sono state portate ai mastri braciaioli per la cottura.

Presenti anche le aziende agricole del territorio, i negozi, le associazioni di Mercatale, l’associazione Chianti Classico, oltre al Gruppo Fratres e un equipaggio della Misericordia di Mercatale. Tra i presenti il campione Maurizio Burroni di Mercatale che negli anni ha superato i record nel mangiare bistecche di Kg. 3.442 e Kg. 3.769 e che orgoglioso ha indossato sulla maglia tre coccarde inerenti ai record. Anche se nella prima serata ha preferito osservare tra i tavoli i possibili campioni, senza escludere una sua partecipazione alla serata di oggi, sabato 14 giugno. Ad allietare i presenti si sono esibiti in concerto i “Quarto Podere” mentre per la serata di questa sera toccherà alla musica della Banda dei “Fiati Sprecati” e subito dopo Jack o Mino Dj Set.