Nuovi trattamenti senologici. Ecco un corso teorico e pratico sulle metodiche alternative

Il 2 e 3 febbraio corso teorico-pratico in tema di trattamenti percutanei in senologia organizzato da AMmeeting, con Agenform, in qualità di provider. L’evento, alla villa Tornabuoni Lemmi di Careggi, è ideato da Federica Di Naro e da Diego De Benedetto, del comitato scientifico, cui si aggiungono Chiara Bellini, Cecilia Boeri ed Ermanno Vanzi. Realizzare oggi un corso che coniughi teoria e pratica nasce dalla necessità di illustrare i continui sviluppi di metodiche alternative. Tali novità metodologiche consentono di trattare, rimuovere e ablare con aghi e fibre sempre più sottili, selezionate lesioni mammarie, con approccio non chirurgico. Il corso è destinato a medici chirurghi specialisti in radiodiagnostica e chirurgia generale. Info e iscrizioni [email protected]