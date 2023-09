Nuovi sportelli per Tari e attrezzature differenziata

Taglio del nastro per il "Punto Alia" a Borgo San Lorenzo, alla presenza del sindaco Paolo Omoboni e del vicepresidente di Alia Servizi Ambientali SpA, Nicola Ciolini: è il nuovo sportello di Alia, aperto in via degli Argini n. 812, e sostituisce l’Infopoint finora in municipio.

Il Punto Alia è aperto dal lunedì al sabato 8.30-13, e martedì e giovedì anche 14-16.30. I cittadini qui potranno sbrigare pratiche Tari - variazioni, attivazioni, subentri, cessazioni -, ritirare attrezzature e materiali per la differenziata e troveranno anche uno sportello adibito a soddisfare le richieste più rapide.

"Un punto di riferimento per il nostro comune, ma anche per tutti i cittadini del Mugello, e quindi anche per Barberino, Scarperia e San Piero, Vicchio, Vaglia – sottolinea il sindaco Omoboni –. E’ un servizio importante anche perché copre tutto l’arco della settimana, aperto 6 giorni su 7; i cittadini che vorranno informazioni ed avranno bisogno di un supporto per quanto riguarda i servizi di Alia troveranno una sede fisica, accolti da persone che con professionalità risponderanno alle loro esigenze".

P.G.