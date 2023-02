Nuovi punti d’assistenza per la vita digitale

A Firenze, nelle biblioteche comunali e nelle sedi dei cinque quartieri, arrivano i nuovi ‘Punti assistenza digitali’, attivi dal prossimo 27 febbraio. Tra gli obiettivi avere informazioni su come difendersi da frodi e attacchi informatici, conoscere i servizi digitali nella Pubblica amministrazione e offrire in generale strumenti per sostenere l’alfabetizzazione e l’inclusione digitale tra i cittadini. L’iniziativa si chiama ‘Vivi Firenze in [email protected]’ e si articola in due progetti: ‘Giovani in [email protected]’, rivolto ai giovani under 20, e ‘Cittadini in [email protected]’, rivolto più in generale a cittadini e city user. In entrambi i progetti saranno messi in campo i volontari del Servizio civile digitale. "Le tecnologie digitali sono diventate uno strumento fondamentale per lavorare, studiare, fruire di servizi e opportunità - ha detto l’assessore all’Innovazione tecnologica, sistemi informativi e smart City Cecilia Del Re -. Chi non ha accesso adeguato a tali tecnologie, non le padroneggia o non le sa utilizzare in modo consapevole rischia di restare escluso dai vantaggi della società digitale. Con questo progetto, andiamo avanti con le iniziative per incrementare il numero di cittadini che usufruiscono dei servizi digitali offerti, agevolare e semplificare l’accesso e la fruizione e più in generale a promuovere le competenze e la cultura digitale in area fiorentina". I presidenti dei cinque Quartieri Maurizio Sguanci (Q1), Michele Pierguidi (Q2), Serena Perini (Q3), Mirko Dormentoni (Q4) e Cristiano Balli (Q5) hanno evidenziato che "l’accessibilità digitale è un aspetto fondamentale della cittadinanza".

Niccolò Gramigni