Nuovi ’disordini’ al "Sette stelle" Discoteca chiusa per dieci giorni

I carabinieri di Barberino hanno notificato il provvedimento di sospensione per dieci giorni dell’attività di pubblico spettacolo con intrattenimento danzante al rappresentante legale della discoteca "Sette stelle". La misura, proposta dalla Compagnia di Borgo in seguito all’attività di controllo e a diversi episodi di turbativa dell’ordine e sicurezza pubblica, è stata emessa dal questore di Firenze. Gli episodi più gravi risalgono alla notte di domenica scorsa, a seguito dello stato di agitazione di alcuni giovani allontanati dal locale; due presentavano anche evidenti lesioni al volto. Ma la storia degli episodi simili raccolti dai carabinieri sempre in merito a questo locale è piuttosto lunga, tanto che anche lo scorso 2 dicembre era stata sospesa la licenza. In quel caso la decisione era stata legata a gravi fatti di violenza registrati a fine novembre, quando intervennero militari della Compagnia di Borgo e della Stazione di Barberino di Mugello e due pattuglie della polizia stradale di Pian del Voglio, a seguito di una rissa tra diverse persone, alcune armate di tirapugni e cinture, che si erano però allontanati poco prima del loro arrivo. E ancora, ad aprile scorso, i carabinieri di Barberino erano intervenuti per la presenza di minori in stato di ubriachezza o intossicazione alcolica.

Nicola Di Renzone