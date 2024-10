Nuovi cassonetti, si cambia. Chiavette e app in 19 strade

Oltre 350 contenitori e 19 strade interessate dal nuovo step del progetto ’Firenze città circolare’, il piano di trasformazione del sistema della raccolta e conferimento dei rifiuti a Firenze, promosso dall’amministrazione comunale e da Alia Multiutility. Oggi saranno attivi i sistemi elettronici di tutti i contenitori digitali, ad eccezione dei cassonetti per gli imballaggi in vetro, nella zona sud della città, le aree di Rocca Tedalda, via Aretina e Gignoro. Per aprire i cassonetti i cittadini dovranno utilizzare la chiavetta A-pass oppure Aliapp, la App di Alia scaricabile gratuitamente per sistemi Ios e Android.

Le strade interessate in questa fase dall’attivazione dell’elettronica sono: via del Gignoro, via M. Marangoni, via M. Leto Casini, via F. Calasso, via G. Vitelli, via D. Comparetti, via del Guarlone, via C. Rebora, via della Loggetta, via Aretina (in parte), via di Rocca Tedalda, via Gobetti, via E. Visconti Venosta, via F. Turati, via della Ripa, via V. Emanuele Orlando, via G. Bertini, via G. Baldasseroni, via G. dalla Chiesa.

Dal 7 novembre il processo di attivazione delle elettroniche a Firenze proseguirà nell’area di Pier Vettori, per poi interessare l’area di Coverciano e concludere la zona di Aretina.

Per accedere ai cassonetti, scaricata l’app, basterà cliccare sulla funzione ‘Aprilo’ che permette di registrarsi con un doppio profilo (residente o turista) e con pochi click agevola lo sblocco dei contenitori. Avvicinando lo smartphone al cassonetto, con il bluetooth attivo, e scansionando l’apposito simbolo presente sul contenitore digitale, il cassonetto si sblocca.

Resta l’opzione della chiavetta A-pass ricevuta al proprio domicilio nel corso della prima fase di contrattazione. Avvicinando la chiavetta allo schermo scatta il meccanismo di apertura del contenitore.

In caso di smarrimento, che è sempre necessario denunciare, è possibile ritirare una nuova chiavetta presso il Punto Alia di via Nigetti, aperto da lunedì al venerdì in orario 8.30 – 14, 14.30 – 17.30, oppure presso gli sportelli alle sedi dei Quartieri (Via del Tagliamento, 4 per il Quartiere 3, ogni martedì con orario 8.30 – 13; Piazza Leon Battista Alberti, 1/A per il Quartiere 2, ogni venerdì con orario 8.30 – 13; Viuzzo delle Calvane 3, per il Quartiere 5, aperto ogni lunedì e venerdì, in orario 8.30 – 13).