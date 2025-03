Nuovi autovelox. FdI all’attacco: "Scelta errata"

Un toccasana per il bilancio comunale ma non una soluzione per la sicurezza. Monica Castro, capogruppo di FdI in Consiglio, spara a zero sui nuovi dispositivi elettronici per il controllo della velocità a Calenzano: "In consiglio comunale – dice - il sindaco Carovani ha fatto capire che i nuovi autovelox che verranno istallati serviranno anche per far cassa. Per avere più sicurezza ci vogliono i dissuasori di velocità, non gli autovelox. I primi servono proprio a far diminuire la velocità, tutto il resto serve soprattutto a fare cassa. Quale strumento migliore in mano alle pubbliche amministrazioni se non quello degli autovelox? Specie il t-red in una strada dove gli autisti devono dare la precedenza a destra a chi viene dal lato opposto. L’opposizione vigilerà affinché i soldi ricavati dalle multe siano usati per rifare il manto stradale visto che ormai ci sono numerose buche che sembrano voragini".