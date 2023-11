Nuovi alberi per i bambini nati nel 2022

In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, questo pomeriggio verranno piantati tre alberi in alcune zona del territorio fiesolano per dare il benvenuto alle bambine e ai bambini nati nel 2022, mentre alle famiglie sarà consegnato un attestato di benenuto a nome dei piccoli. A essere festeggiati saranno complessivamente 98 bambini; 33 sono residenti nella Valle del Mugnone, 31 a Fiesole capoluogo e 34 nella Valle dell’Arno. La festa e la piantumanezione, alla quale i genitori sono invitati a partecipare, prenderà il via alle 14 dai giardini di Caldine in via del Bersaglio. Si prosegue quindi a Fiesole presso il Campone di Borgunto alle ore 15 per conscludersi, sempre alla presenza del sindaco Anna Ravoni, a Compiobbi in via Venturini alle 16 Chi non potrà partecipare, può richiere l’ attestato di benvenuto presso la Segreteria del sindaco, telefonando allo 0555961227-315. D.G.