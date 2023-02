Nuove piste ciclabili Firenze è più vicina aspettando la tramvia

di Manuela Plastina

Con fondi del Pnrr da 1,5 milioni di euro, saranno realizzate altre due piste ciclabili a cavallo tra i territori di Bagno a Ripoli e Firenze. La prima collegherà Ponte a Ema fino al palazzo comunale ripolese. Sarà lunga circa 2,6 chilometri e per realizzarla servirà un investimento di 825mila euro. In parte sfrutterà il tracciato della vecchia via di Ritortoli.

La seconda ciclabile unirà sempre Ponte a Ema, lato fiorentino, all’ospedale di Ponte a Niccheri. Con una spesa di 726mila euro, si diramerà in due tracciati. Uno lungo via dell’Antella raggiunge l’ospedale collegandosi con il futuro tratto ciclabile da realizzare da parte di Autostrade nei lavori della terza corsia. L’altro invece devierà fino a via di Belmonte, permettendo dunque di arrivare in bici in biblioteca, alla caserma dei carabinieri o alla scuola media Redi e al futuro polo della prima infanzia che sorgerà proprio lì di fronte. Questo secondo tratto inoltre sarà direttamente collegato alla pista ciclabile già esistente che arriva fino a Grassina.

Bagno a Ripoli attuerà entrambi i progetti con affidamento dei lavori entro il 31 luglio. Il protocollo di collaborazione per le due piste è stato firmato da entrambe le giunte comunali e prevede per il prossimo futuro l’ampliamento della passerella pedociclabile sul rio Rimezzano. "Con i nuovi tracciati ricuciamo i tratti già esistenti collegando i maggiori centri abitati – sottolinea il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini (foto) –. Ci saranno altre ciclabili da realizzare con Firenze: quella che da viale Europa raggiungerà Rimaggio parallela alla futura tramvia e quella finanziata dalla Metrocittà che da Nave a Rovezzano lungo l’Arno collegherà Firenze a Rosano".