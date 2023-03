Nuove luci per 5 impianti sportivi Investimento da 130mila euro

Nuova illuminazione per ben cinque strutture sportive del territorio. A Sieci sono stati installati i nuovi fari con proiettori led. Analogo intervento è stato effettuato al campo sportivo di Molino del Piano. Gli altri interventi hanno invece interessato, a cavallo tra la fine e l’inizio del nuovo anno, tre impianti a Montebonello. Il primo alla vecchia pista di pattinaggio con lo sostituzione dell’impianto di illuminazione esistente compreso la rimozione dei pali infissi nel terreno e messa in sicurezza delle linee elettriche, il secondo alla pista di pattinaggio con nuovi fari a led; ultimo intervento di sostituzione con l’installazione di Led a basso impatto energetico al campo di calcio a 5. Il quadro economico complessivo, pari a 130mila euro, è finanziato con risorse statali del Pnrr per la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni e per la realizzazione di lavori pubblici di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

"Questi interventi – dicono l’assessore ai lavori pubblici Filippo Pratesi e il vicesindaco e assessore alle politiche ambientali Carlo Boni - arrivano dopo la realizzazione di un’analoga operazione allo stadio comunale". "Con l’aumento dei costi dell’energia – conclude l’assessore allo sport Giulia Borgheresi - questa scelta rappresenta un aiuto concreto per le nostre associazioni".

Leonardo Bartoletti