Nuove aule, giardini e bagni rifatti. Scuole, gli edifici cambiano look

Una estate di "lavori in corso" nei plessi scolastici di Bagno a Ripoli con l’obiettivo di garantire classi e giardini sistemati e ‘tirati a lucido’ già con il ritorno sui banchi degli studenti dal prossimo settembre.

Tra gli interventi più consistenti di manutenzione, ordinaria e non, la sistemazione, già terminata, degli spazi esterni della scuola Marconi di Grassina per un importo di circa 50mila euro.

Altri 40mila euro, sono previsti, sempre alla scuola di via Lilliano e Meoli, per il ripristino dei servizi igienici. Alla scuola media Granacci è invece in corso la riqualificazione delle aule, con un intervento quantificabile in 10mila euro. Altri 30mila euro sono poi destinati alla manutenzione straordinaria dei giochi presenti nelle aree verdi scolastiche e alla sistemazione degli spazi esterni.

Un pacchetto di opere, che riguarderanno anche, per lavori di minore impatto, gli altri edifici scolastici del territorio, effettuato nei mesi estivi per non interferire con l’attività didattica: "Anche quest’anno – spiega infatti il sindaco Francesco Pignotti – approfittiamo delle vacanze estive per un grande piano di manutenzione in tutti i plessi. Gli investimenti in edilizia scolastica per scuole più belle, accoglienti e sicure saranno una delle priorità del mandato, anche grazie ai fondi Pnrr che ci consentiranno di fare un salto di qualità con strutture nuove e moderne, a partire dal nuovo polo infanzia di Ponte a Niccheri". Al primo cittadino fa eco il vicesindaco con delega alla Scuola Francesco Conti: "Al suono della prima campanella – dice - gli alunni e il personale scolastico troveranno ad accoglierli aule e giardini sempre più confortevoli, decorosi e sostenibili. Elemento chiave, anche questo, per creare un ambiente di apprendimento favorevole".

"Gli interventi più massicci – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Corso Petruzzi - interessano la Marconi e la scuola di via Lilliano e Meoli. Ma attività di manutenzione ordinaria coinvolgeranno tutti i 16 plessi scolastici. La qualità del patrimonio scolastico è direttamente connessa con quella dell’esperienza educativa".