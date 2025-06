Nuova viabilità, Antella si ribella. Entra nel vivo la raccolta firme

di Manuela Plastina

Va avanti la raccolta firme organizzata da un gruppo di cittadini di Antella per chiedere all’amministrazione un ripensamento della nuova viabilità dopo i lavori nel cuore della frazione e lungo l’Isone. Propongono un intervento di messa in sicurezza del ponte sul torrente in via di Pulicciano perché torni ad essere transitabile da bus e camion, l’eliminazione del relativo doppio senso su via Togliatti, il ripristino del capolinea dell’autobus vicino alla piazza e ai servizi.

I banchini di raccolta firme (sostenuti dall’associazione "Per una cittadinanza attiva") sono stamani al mercato e sabato sera in piazza Peruzzi, oltre che nel negozio L’Orto in Piazza e all’azienda agricola Perini per tutta la settimana. Ma ancora prima di inviare ufficialmente la lettera aperta, il sindaco Francesco Pignotti risponde già alle loro richieste.

"Ringrazio quanti hanno a cuore il futuro del proprio paese e si attivano in maniera costruttiva – dice il primo cittadino -. In merito al ponticino, abbiamo avviato l’iter per una perizia a un tecnico esterno, nella speranza che possa essere consolidato e di nuovo percorribile anche dai mezzi più pesanti, principalmente dalla linea 24, così da tornare all’assetto originario di via Togliatti, che è il nostro vero obiettivo".

Il ponte è sotto l’attenzione del Comune "come tutte le strutture con controlli periodici per scongiurare rischi. Il doppio senso in via Togliatti è necessario solo per questo motivo: scelta meno popolare, ma indispensabile. Installeremo uno specchio, nella speranza di poter tornare all’assetto originario appena possibile".

Sul capolinea del trasporto pubblico locale, "nel ripensamento di Antella la scelta è stata quella di collocarlo in prossimità dei giardini per ‘liberare’ la piazza, dove si ingeneravano problemi di sicurezza e di viabilità, tra difficoltà per i mezzi a girare, incastri con le auto e passaggio di un mezzo ingombrante nella strada principale della piazza". Per ora dunque, annuncia Pignotti, resta dov’è "in piena sicurezza, con una postazione coperta e protetta, che allo stesso tempo salvaguarda la piazza per eventi e manifestazioni".