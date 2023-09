Nuova scuola, è ‘Toti day’. Per fare il punto sui lavori

Torna il “Toti day“, domenica dalle 12,30 alle 18,30 al campo sportivo Remo Brogelli di San Vincenzo a Torri. Un appuntamento “tradizionale“, con una spinta in più: capire quale è il punto dei lavori della nuova scuola Toti in costruzione nella piazza Vezzosi, ossia quella centrale della frazione collinare di Scandici. A organizzare il “Toti day“ è l’Associazione genitori scuola elementare Enrico Toti, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con la Proloco San Vincenzo a Torri e Colline Scandiccesi, il circolo Mcl di San Vincenzo a Torri, l’associazione sportiva San Vincenzo a Torri e la Pubblica assistenza Humanitas. E’ prevista la partecipazione dell’assessore alla Pubblica istruzione Ivana Palomba.

I lavori alla nuova Toti sono partiti nel febbraio scorso. Sarà una scuola primaria con didattica innovativa; un edificio su due piani con cinque aule, un atrio d’ingresso che avrà funzione di agorà, una mensa, pensata per ospitare attività didattiche in base al metodo educativo montessoriano, ovvero "una nuova scuola aperta".

Il costo totale è 2 milioni e 40mila euro (questo l’importo fissato da quadro economico per il progetto), ma altri 700mila euro sono finanziati dal ministero dell’Istruzione, università e ricerca Miur a seguito della partecipazione del Comune a un bando per l’attuazione di interventi strutturali, prevalentemente di adeguamento alla normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici.

La struttura didattica sarà organizzata su due piani e ospiterà cinque aule scolastiche, servizi igienici, uno spazio insegnanti, un’aula motricità utilizzabile anche per attività extrascolastiche, una mensa con zona sporzionamento (dimensionata per il doppio turno), spazi comuni pensati per una didattica innovativa e ambiti a verde esterni. L’atrio d’ingresso avrà funzione di agorà.

L’edificio della nuova primaria Toti, come scritto nella relazione tecnico-illustrativa allegata al progetto, potrà essere denominato "Scuola aperta" in quanto "concepito per ricoprire un ruolo di luogo pubblico aperto alla cittadinanza, punto di ritrovo per iniziative aggregative e socializzanti che puntano a caratterizzare questo edificio come nuovo fulcro didattico e civico di San Vincenzo a Torri".

L’appuntamento di domenica sarà un’occasione per saperne di più sulla scuola, ma si avrà anche la possibilità di divertirsi: tra le attività organizzate laboratori di musica, aquiloni, colori, giochi per tutte le età, spettacoli di magia e di teatro giapponese Kamishibai, musica dal vivo, gara di torte, street food, con possibilità di pic nic.