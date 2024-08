Nuova fibra e rete fognaria rifatta. Antella, balzo verso la modernità

Ancora lavori in corso lungo le strade di Bagno a Ripoli. Gli operai sono all’opera per la riqualificazione dell’intera via Tegolaia nella frazione Grassina; il cantiere dovrebbe essere concluso, secondo cronoprogramma, entro domani.

"La settimana prossima – annuncia il sindaco, Francesco Pignotti – verrà rifatta anche la segnaletica orizzontale e gli attraversamenti pedonali rialzati, verranno installati nuovi paletti e inoltre riqualificata l’aiuola nella piazza delle scuole".

È un primo passo, dice il primo cittadino, "del programma che vedrà come prossimi interventi il rifacimento di asfalti e marciapiedi lungo via Pian di Grassina e limitrofe".

Spostandosi ad Antella, fino al 2 settembre in via Peruzzi tra via Garibaldi e il civico 148 dove si trova Villa Peruzzi è in atto un restringimento di carreggiata: sono infatti in corso gli scavi per la posa della fibra ottica da parte di Open Fiber.

I veicoli stanno circolando a senso unico alternato con relativi disagi.

Nello stesso tratto, è stato istituito un divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della strada con limite di velocità di 30 chilometri orari.

Poco più in giù, sempre Peruzzi è tra le strade coinvolte tra i lunghi lavori di rifacimento della condotta fognaria, che dovevano terminare il tredici luglio, ma son stati bloccati in momenti diversi dalla soprintendenza a causa di ritrovamenti archeologici.

In questo caso i disagi son maggiori vista la deviazione del traffico e la durata dei lavori che dovrebbero chiudersi il tredici settembre, prima dell’inizio delle scuole.