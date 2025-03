Nuova data per ’Una moglie perfetta’. Show retrò ed elegante per Giulia Trippetta

Rinviato causa maltempo lo spettacolo ’La moglie perfetta’ di e con Giulia Trippetta che era in calendario ieri sera al Teatro Manzoni nell’ambito della stagione teatrale ’Segni particolari’. La nuova data già fissata è quella di venerdì 9 maggio. Tutte le prenotazioni e tutti i biglietti acquistati per lo spettacolo rimangono quindi validi per la nuova data. È possibile comunque chiedere informazioni direttamente al Teatro di via Mascagni.

’Una moglie perfetta’ è un dialogo-lezione scoppiettante, ironico, vivace e brillante in cui l’attrice, sola sul palco, nei panni una donna stile anni ’50 impartisce al pubblico (di donne e non solo) le regole per essere o diventare una moglie perfetta. Il corso è volto all’istruzione delle giovani aspiranti sposine affinché comprendano e imparino le regole base per poter diventare delle mogli perfette, totalmente al servizio del proprio uomo. Quello che emerge in tutta evidenza è se, in realtà, l’insegnante creda davvero alle regole che sta impartendo.