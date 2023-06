Nuova boutique di Valentino in piazza della Signoria

FIRENZE

La maison Valentino festeggia, in occasione di Pitti Uomo 104, l’apertura della nuova boutique di Firenze, trasferita in piazza della Signoria. Si tratta di oltre 200 metri quadrati, distribuiti su due piani, con un design d’interni che traduce l’approccio artigianale e l’estetica del brand. I pavimenti, definiti da iconici motivi geometrici in marmo Botticino e Sahara Noir, e gli elementi in onice e legno contribuiscono a dare un senso di eleganza e lusso calibrato. Le scale sono pensate per creare un’intrigante prospettiva grazie agli stessi marmi colorati che compongono i pavimenti. Tutta la boutique è pervasa da un mix di materiali e dettagli ispirati agli edifici romani, inoltre la maison Valentino ha coinvolto artigiani specializzati per produrre elementi di arredo per ogni spazio: Massimiliano Pipolo ha realizzato maniglie in ceramica fatte a mano, caratterizzate da forme naturali sospese tra funzionalità e astrazione. La nuova boutique segna un passo in più nello sviluppo dell’espansione di Valentino, protagonista il nuovo store concept, che nasce da una rinnovata visione sul rapporto tra il brand e i clienti, ispirato all’italian hospitality.