Nuova Antologia, terzo fascicolo. Da Primo Conti alle nuove generazioni. Confronto con Cosimo Ceccuti

Domani alle 18,15, Villa Vittoria ospiterà la presentazione del III fascicolo della storica rivista Nuova Antologia, giunta al 159° anno di pubblicazioni. Ad introdurre l’evento Giovanni Fittante, presidente Villa Vittoria Cultura. Saluti di Antonio Pagliai, direttore editoriale di Polistampa, e del professor Cosimo Ceccuti, presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia. Gli interventi saranno di Gloria Manghetti, su ’Primo Conti e La gola del merlo’, e di Antonio Cambi, su ‘Nanoplastiche vs nuove generazioni’. "Nel numero che presenteremo - spiega Ceccuti - c’è una particolare attenzione al 50° della fondazione del Ministero per i Beni culturali, con la pubblicazione di due pagine scritte da Giovanni Spadolini su come avrebbe dovuto essere il Ministero secondo il suo fondatore".