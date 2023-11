Numeri record di ’Una vasca per Aisla’. In 400 hanno nuotato 740 chilometri. C’era la Compagnia di Babbo Natale

L’obiettivo erano 500 km nuotati, ne sono stati nuotati 740. Si chiude con numeri record la nona edizione di “Una vasca per Aisla Firenze”. Sono stati in 400 a nuotare a San Marcellino, piscina dell’U.S. Affrico, concesso gratuitamente. 10 mila euro raccolti che andranno a sostenere i servizi di Aisla Firenze per le persone con Sla. Ha aperto la 24 ore una rappresentanza della Compagnia di Babbo Natale accompagnati dal presidente Silvano Gori. Ampia partecipazione tra le Istituzioni: per il Comune di Firenze l’assessore allo Sport Cosimo Guccione, il presidente del Consiglio comunale Luca Milani e il consigliere Alessandro Draghi, per la Città Metropolitana il consigliere Nicola Armentano. In chiusura è venuto anche il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini.