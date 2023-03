Novoli: in due aggrappati alla tramvia. L’ultima folle sfida dei ragazzini

Follia sulla T2

Firenze, 17 marzo 2023 - Aggrappati al vagone posteriore della tramvia. Lo scatto dell’ultima follia in tema di bravate urbane arriva da via di Novoli e sta facendo il giro dei social. Si vedono due ragazzini appollaiati sulla T2, che procede in direzione aeroporto. Un automobilista, incredulo, scatta la foto, che diventa subito virale. Non è la prima volta che succede. “Ma hanno le ventose?”, s’interroga una persona su Facebook, dove non mancano parole pesanti nei confronti dei due protagonisti dell’insano gesto. “Roba da matti”, scrive Margot. E un altro: “Ma non sarà un fotomontaggio?”.

Il precedente a Firenze

No, purtroppo non lo è. “La vita ha un valore - le parole che arrivano da Gest Spa, la società che gestisce il servizio tramviario nella nostra città -. Non si gioca così stupidamente con la propria sicurezza. Purtroppo, non è la prima volta che succede. Anche se in città il tram non viaggia a forte velocità, il ‘giochino’ è pericolosissimo. Potrebbe sopraggiungere un tram dal lato opposto… E poi una caduta, una frenata improvvisa….. Certe immagini ci preoccupano molto. Non è facile acciuffare i responsabili di queste bravate. Quando gli autisti se ne accorgono, ma è quasi impossibile, chiamano le forze dell’ordine. Ma questi ragazzini fuggono alla velocità della luce….”.

Senza contare poi che, qualora cadessero e per un miracolo si facessero poco male, “beccherebbero comunque una denuncia per interruzione di pubblico servizio”. Insomma, Gest si appella al buon senso. “Non rischiate la vita per nulla”.