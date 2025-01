Novara amarissima per Il Bisonte. Da un’illusione alla delusione

IGOR NOVARA 3 IL BISONTE FIRENZE 1

IGOR NOVARA: Villani 1, Bosio 6, Bartolucci ne, De Nardi, Fersino (L1), Alsmeier 16, Ishikawa 24, Mims 14, Bonifacio ne, Aleksic 9, Mazzaro ne, Tolok (L2) ne, Squarcini 6. All. Bernardi.

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 2, Malual 20, Butigan 6, Leonardi (L1), Battistoni 1, Giacomello, Nervini 11, Baijens 12, Lapini (L) ne, Cagnin 5, Agrifoglio 1, Davyskiba 10. All. Bendandi.

Arbitri: Papadopol – Salvati

Parziali: 23-25, 25-22, 25-18, 27-25

NOVARA - Il Bisonte Firenze resta a secco a Novara dopo aver disputato una delle migliori partite di questa stagione e torna a casa con l’amaro in bocca perché dopo aver vinto il primo set in rimonta e aver subito il sorpasso, nel quarto ha gettato al vento due set point mancando il tie-break che avrebbe meritato. Primo set punto a punto fino al 5 pari quando le padrone di casa prendono il largo. Sul 13-8 Firenze rialza la testa e con Butigan (2 ace), Malual e Nervini realizza l’aggancio; fino al 22-22 le due squadre si alternano al comando. Con Nervini e Bajens si va al 24-22, Alsmeier annulla il primo set point ma Bajens concretrizza il secondo: 0-1.

Bendandi (nella foto con Acciarri) fa alcune rotazioni nel sestetto e dal -4 (18-14) le biancocelesti arrivano al 23-22, poi un doppio punto di Alsmeier acompagna il Novara sull’1-1. Sulla scia le piemontesi si portano agevolmente sul 2-1; nel quarto set, invece, Il Bisonte si riprende e sul 22 pari iniziano i colpi di scena: Mims manda in rete il servizio, Ishikawa pareggia, il muro di Malual regala a Firenze il set point ma Davyskiba lo spreca in battuta; Malual ne guadagna un altro e questa volta è Villani ad annullarlo. Poi, sul 25 pari due attacchi di Malual finiscono fuori d’un soffio. E Novara festeggia. Mvp Ishikawa con 24 punti, 1 ace, 2 muri e il 48% di efficienza; in doppia cifra anche Alsmeier e Mims; il Bisonte svetta con Malual, Baijens, Nervini e Davyskiba. Ace 8-5, Novara superiore anche in attacco (47%-40%), Firenze, invece: 47%-37% in ricezione; muri 7-7.

f.m.