Notti difficili a Bellosguardo Tentati furti e telecamere rotte I residenti: "Non c’è tregua"

di Carlo Casini

Notte da sciacalli la scorsa a Bellosguardo. Qualcuno, probabilmente con l’intenzione di voler mettere a segno dei furti, ha rotto diverse telecamere e un cancelletto ad alcune ville tra la parte collinare di via di San Vito e di via di Montoliveto. Ma i ladri, che hanno provato ad accedere a una storica villa sono scappati prima di mettere a segno il colpo: alcune famiglie hanno sentito trambusto in giardino e hanno subito capito che qualcuno stava provando a introdursi. Hanno perciò telefonato al 112 e la polizia si è immediatamente recata sul posto; ma come i malintenzionati si sono accorti di essere stati scoperti, sono scappati prima dell’arrivo degli agenti, che hanno solo potuto accertare i danni compiuti alle telecamere di tre case lungo la ripida salita di San Vito.

Poco più tardi, verso mezzanotte e mezza, i vicini hanno sentito suonare l’allarme di un’altra casa a metà del Montoliveto e hanno avvisato i proprietari, che tuttavia non riuscendo a rincasare subito, a ieri non avevano ancora potuto controllare se avessero subito furti.

Altre telecamere, quattro giorni fa in via di Montoliveto, sono state accecate con della lacca e le fotocellule del cancello sbarbate. Si ipotizza che qualcuno fosse intenzionato a compiere furto anche in quell’occasione. Ma, spiega una residente, "Nel nostro condominio ci sono sempre tante persone, probabilmente hanno visto movimento e se ne è andato". Tra i vicini anche la vicepresidente della Regione Stefania Saccardi che ha richiesto una maggior sorveglianza della zona. Un altro furto si era registrato sempre nello stesso tratto di via di San Vito il 23 giugno, mentre altri colpi si sono registrati nei mesi scorsi. Ci sono poi i vandalismi: la notte del 24 dei ragazzini sono stati visti tentare di arrampicarsi sulla statua di Salvo d’Acquisto.

"Hanno preso di mira queste due strade – si sfoga una delle residenti bersagliate dai ladri – Passano da via di San Vito e e si dileguano da via di Montoliveto. A volte fuggono anche per i campi. Stanotte però è stato l’inferno, un continuo di allarmi che suonavano: sospetto che i ladri si approfittino dei finesettimana estivi quando le persone vanno via. Fino a lunedì non sapremo a quanti hanno rubato veramente".

Sul caso è intervenuto il capogruppo della Lega in Quartiere 4 Davide Bisconti, che proprio mentre apprendeva la notizia, stava partecipando a un incontro contro gli episodi l’illegalità in zona: "Una sola richiesta: più polizia municipale per le strade per permettere ai residenti sonni tranquilli; porteremo un’interrogazione sul tema sicurezza al prossimo consiglio".