Notti di note a Villa Strozzi Torna "Lasciati fiorire"

Da oggi a domenica alla Limonaia di Villa Strozzi torna il festival “Lasciati fiorire”: tre giorni di musica, talk e shopping sostenibile a cura dell’associazione Fiore sul Vulcano in collaborazione con La Limonaia. Da Cecco e Cipo a Elasi passando per Oodal, Loren, Aspettativa e Hso: la musica sarà l’ingrediente principale delle serate della manifestazione (ogni giorno dalle 17 in via Pisana 77, con ingresso 5€, dalle 23.30 ingresso 8€). La rassegna è organizzata da Fiore sul Vulcano, collettivo di artisti fiorentini nato nel 2015 che si occupa di produzione musicale, organizzazione di eventi e promozione culturale sul territorio fiorentino e La Limonaia, lo spazio immerso nel verde, ricreativo e culturale della città, che animerà la stagione estiva fino a metà settembre.

Saranno Cecco e Cipo, il duo di Vinci, dallo stile ironico e irriverente a inaugurare oggi il live theatre stage (palco grande). Al garden stage (palco piccolo) ci sarà invece Elasi, cantautrice, chitarrista e producer alessandrina il cui stile musicale è impregnato di viaggi in giro per mondi, reali e immaginari. Nel dopo serata in programma il dj set “I love Indie”. Domani compleanno del collettivo Fiore sul Vulcano. I primi a esibirsi saranno gli Oodal, gruppo formatosi nel 2019 che propone un sound frutto della fusione dei diversi stili e percorsi musicali dei quattro componenti: Gaia (voce), Edo (ritmiche elettroniche e synth), Fabio (basso acustico e basso synth) e Antonio (chitarre). Seguiranno Le Lame, gruppo pop-rock che nasce a Firenze. Ad alternarsi sul second stage ci saranno dei mini live acustici di Teresa Rossi, già voce e chitarra nei Rooms by the Sea e La Canaglia. Domenica 3, con la serata a tema “sangue giovane”, il festival si chiuderà con i concerti di gruppi di giovanissimi, tutti under 25: Blackzi, Hso, Social Tedio + Vanz, Aspettativa e Pianeta Papavero.