Notte horror dalla Corea alla Compagnia

Notte da brividi al Florence Korea Film Fest. In prima italiana al cinema La Compagnia arriva il film horror "The Witch: part 2. The Other One" di Park Hoon-jung: la proiezione, nell’ambito della settimana giornata del Florence Korea Film Fest, è in programma al cinema La Compagnia, stasera alle 22,30 (ingresso serale 6 euro). Al centro del film una misteriosa ragazza – l’attrice Shin Si-ah - che scappa in un bosco, unica sopravvissuta dopo un incidente in un laboratorio: una volta soccorsa, scopre di possedere poteri sovrumani per i quali è ricercata da un gruppo di persone con le sue stesse caratteristiche. La giornata del festival di cinema coreano si apre alle 15,30, sempre alla Compagnia, con "Waikiki Brothers" della regista Yim Soon-rye, sulla storia di una band musicale liceale, della sua ascesa e delle difficoltà che affronta. Alle 16 al cinema, l’appuntamento con il quinto blocco dei cortometraggi per la sezione "Corto, corti!" mentre alle 17,30 è il momento di "Decibel" di Hwang In-ho, controversa storia di un ex tenente, venerato come eroe nazionale che soffre di un disturbo da stress post-traumatico, mentre prova di risolvere un caso in cui è coinvolto un terrorista. La serata inizia alle 20 con "Next Sohee" della giovane July Jung: Sohee è una studentessa liceale, ama la danza, la musica e le uscite con le amiche, ma quando inizia il suo apprendistato in un call center scopre un mondo del lavoro talmente spietato da annullare completamente le persone.

B. B.