Notte del pallone rosa. Arriva la 13ª edizione. Premi alle grandi atlete

Tutto è pronto per la 13ª edizione della "Notte del Pallone Rosa" premio "Maria Nisticò" che avrà luogo stasera, ore 21, nella sala Consiliare "Orazio Barbieri" del comune di Scandicci, in piazza Resistenza. Durante la serata verranno consegnati riconoscimenti a personalità femminili che si sono distinte per impegno e passione nell’ultima stagione agonistica. La manifestazione organizzata dalla famiglia Nisticò, da Sergio Innocenti e dai comuni di Cardinale e Scandicci con i due sindaci presenti, Danilo Staglianò e Claudia Sereni (nella foto), l’Aia Figc e l’Associazione Onlus "Spingi la Vita". A condurre la serata Roberto Vinciguerra. Verranno premiate la giornalista Simona Rolandi, Ginevra Taddeucci medaglia di Bronzo nuoto gran fondo, Maria Giovanna Alibrandi, dirigente Aia. Riconoscimenti anche alle ex giocatrici del 1° scudetto 1973/74 vinto dalla società Volley Valdagna Scandicci per l’anniversario dei 50 anni. Per il premio "Sport Città di Scandicci" Valeria Zerboni campionessa italiana di bocce, Paolo Pallesi, capitano della squadra Hockey in carrozzina ’Lupi Toscani’. Fra gli ospiti d’onore l’ex arbitro Alfredo Trentalange.