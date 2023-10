Note per la Vita", Spettacolo a favore dell'Att e dell'Hospice Angelus Moldova"

Domani (ore 17) all’auditorium Cto di Firenze (Largo Pietro Palagi 1) va in scena "Note per la Vita", spettacolo a favore dell’Att, Associazione Tumori Toscana, e dell’Hospice Angelus Moldova. Per l’occasione sul palco si esibirà Martina Meola, pianista prodigio di 10 anni moldavo-italiana, accompagnata dal corpo di ballo dell’Accademia del Teatro Manzoni della maestra Cantagallo. Il ricavato della serata andrà a sostegno del progetto dell’Att di supporto psicologico ai figli di pazienti con gravi patologie oncologiche mentre l’Hospice Angelus Molava sosterrà un hospice per periodi temporanei ragazzi e bambini con gravissime patologie. L’evento è organizzato dal Consolato onorario della Moldova in Toscana e dall’Att. Partecipa al progetto la Fondazione Mediolanum che potrà raddoppiare la somma raccolta con i biglietti venduti.