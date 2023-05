A Firenze nasce Nosside, l'associazione degli Amici della Calabria e della Toscana

Firenze, 9 maggio 2023 - Favorire la conoscenza delle attività culturali, delle tradizioni e del folclore del popolo calabrese in Toscana attraverso iniziative di vario genere, come incontri, seminari, conferenze proprio per mettere in evidenza tutto ciò che riguarda il ricco patrimonio storico, artistico e gastronomico della Calabria e rafforzare il legame con la Toscana. Ma anche promuovere la bellezza e le eccellenze toscane nella propria terra d'origine, la Calabria. Con questo duplice obiettivo si è costituita l'associazione culturale Nosside Amici della Calabria e della Toscana che si presenterà ufficialmente alla città mercoledì 10 maggio alle 18.30 al Caffè Letterario Le Murate. Un'associazione aperta a tutti coloro che condividano il cuore e gli obiettivi del progetto. Perché Nosside. Il primo muro da superare, nell'antichità, era il mare: Nosside di Locri, che ha dato il nome all'associazione, una delle più grandi poetesse della Magna Grecia del suo tempo, racconta con emozione, cosa è necessario portare con sé al di là del mare. "Un viaggio che coincide con molte delle nostre storie, di tutti coloro che per le motivazioni più varie e disparate scelgono di andare di là dal mare e di trovare la propria strada lontano dai luoghi di origine: oggi quelle stesse persone hanno deciso di fondare un'associazione culturale che unisca insieme il luogo di partenza e quello di accoglienza, facendo emergere gli aspetti più originali della cultura calabrese e il ruolo straordinario che la condivisione e la solidarietà rivestono nella società" spiega la presidente della neonata associazione Agnese Larosa, avvocato di origine calabrese che da più di trent'anni vive e lavora a Firenze, "città che con garbo l'ha accolta e sostenuta nel suo percorso di vita" come ama definirla. Il direttivo. Accanto alla presidente Agnese Larosa ci sarà l'imprenditore Giovanni Fittante nelle vesti di vice presidente. Tra i promotori la psicologa e psicoterapeuta Mimma Dardano, l'imprenditore Raffaele Madeo, ma anche Annarita Chiarelli, medico di Careggi, Giuseppe Voltarelli, artista di fama internazionale e Giovanni Vulcano, specialista del Centro ippico fiorentino. “Conoscere e fare conoscere agli altri le proprie radici, arricchisce il bagaglio socio-culturale di ciascuno e favorisce la reciproca comprensione” sottolineano i promotori. L'obiettivo. L’associazione ha per oggetto principale la promozione e lo sviluppo di attività e progetti inerenti la Regione Calabria con l'obiettivo di diffondere la cultura, lo sport e la legalità in un rapporto di dualismo con la regione Toscana. Nosside è una libera associazione a carattere volontario senza nessuna finalità di lucro né finalità politiche. Nasce per valorizzare, diffondere ed affermare la cultura ed i valori democratici e costituzionali. Partendo dalle eccellenze calabresi e toscane si svilupperanno una serie di iniziative, finalizzate alla realizzazione su territorio nazionale di attività ed eventi diretti a promuovere gli scopi dell'associazione.

