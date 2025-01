"Norme che salvano i centri storici"

Il Testo unico sul turismo piace ai sindaci, che non a caso hanno difeso la norma al di là delle divergenze politiche e che ora si preparano alla sua applicazione. A spiegare il punto di vista dei primi cittadini è il sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini, referente sul tema del turismo di Anci Toscana, l’associazione che riunisce i Comuni della regione.

Cosa pensate del nuovo testo unico?"Il passaggio della norma è stato oggetto di una valutazione positiva da parte di Anci Toscana, a partire dall’impostazione generale, che porta a un potenziamento degli ambiti turistici (Ato), dando un ruolo importante ai Comuni nella promozione dei territori e mettendo a disposizione risorse certe. Sugli Ato, che ora prendono il nome di Comunità di ambito turistico, Anci Toscana ha sempre creduto molto".

Un nodo centrale è stato ed è quello degli affitti turistici brevi. cosa ne pensate?"È sicuramente importante dare ai Comuni la possibilità di disciplinare questo ambito, anche per provare ad agire contro il rischio, sempre più frequente, di assistere allo spopolamento dei centri storici. Ora si tratta di capire meglio come applicare la legge, in particolare per la parte delle norme transitorie dedicate a chi ha già investito nel settore".

Voi chiedevate che la norma sugli affitti brevi fosse estesa a tutti i Comuni…"Come Anci Toscana abbiamo dato il nostro contributo sin dalla fase di stesura della legge, chiedendo che i sindaci avessero più capacità decisionale per incidere sui propri territori. È stato poi scelto il criterio dell’alta densità turistica in base ai parametri Istat, che comunque amplia molto i soggetti interessati rispetto all’ipotesi iniziale".

Come Anci avete in programma delle iniziative?"Già oggi (ieri ndr) è stata inviata ai sindaci una nota a firma del direttore Gheri per annunciare che ci saranno dei momenti di approfondimento sugli aspetti tecnici della norma. L’assessore competente ha già dato la sua disponibilità e altrettanto abbiamo fatto io e la responsabile tecnica di Anci Toscana, Sonia Pallai. Sicuramente organizzeremo a breve degli incontri formativi".

Li. Cia.