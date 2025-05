"Non mollare mai". La lezione di vita del colonnello Paglia

"Non mollare mai. Neanche quando sembra tutto impossibile". Una lezione di vita quella che il tenente colonnello Gianfranco Paglia ha ‘donato’ agli studenti e alle studentesse dell’Istituto Cellini Tornabuoni di Firenze. La conferenza era la “Disabilità non è un limite“, ma si è finiti a parlare di quel giorno maledetto al check point Pasta, a Mogadiscio, quando Paglia, giovane tenente, nonostante una grave ferita che gli aveva tolto per sempre l’uso delle gambe, continuò a combattere contro i miliziani somali per aiutare i suoi uomini a ripiegare. Per questo ha meritato la Medaglia d’Oro al Valor Militare. In Italia solo quattro militari con un onorificenza così sono in vita. L’evento si è tenuto alla presenza del dirigente del Cellini Tornabuoni, Gianni Camici e del comandante del Comando militare Esercito Toscana, generale Michele Vicari. Tante le domande dei ragazzi a Paglia che è anche il coordinatore degli atleti paralimpici della Difesa, e consigliere ministeriale dal 2013. Obiettivo: sensibilizzare gli studenti sul fondamentale ruolo che lo sport riveste nell’inclusione sociale, offrendo uno spazio di riflessione e discussione, nonché alle opportunità che lo sport può offrire, a tutti, indipendentemente dalle capacità fisiche.

